任期満了に伴う9月の沖縄県知事選に関し、公明党県本部が元那覇市副市長で保守系の古謝玄太氏を推薦する方向で調整に入った。党関係者が13日、明らかにした。国会で連携する立憲民主党が現職の玉城デニー氏を支援する方針であることを踏まえ、自民党が支持する古謝氏を推薦するか、自主投票とするかが焦点だった。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡っては、公明県本部が反対の一方、古謝氏は容認姿勢を示し、見解が分か