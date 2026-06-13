米軍の攻撃で殺害されたというエクトル・ルステンフォード・ゲレロ・フローレス被告/US Immigration and Customs Enforcement（CNN）米国がテロ組織にも指定するベネズエラの麻薬カルテル「トレン・デ・アラグア」の最高幹部の一人が、米軍の攻撃によって殺害された。トランプ米大統領が12日に発表した。トランプ氏は同日夜、自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で「ニーニョ・ゲレロ」の名で知られるエクトル・ルステンフォ