【漫画】本編を読む「私は私、可愛く強く」を貫く女性の言葉と行動を通して、日常に潜む社会のストレスや生きづらさを軽やかに解きほぐしていくコミックエッセイ『メンタル強め美女白川さん』（獅子/KADOKAWA）。職場や人間関係の中で生じるモヤッとすることに対して主人公の白川さんが自分らしい価値観で向き合っていく姿が共感を呼び、シリーズ累計120万部を超える人気を誇っている。美人ゆえにマウント、ひがみ、嫌がらせを受