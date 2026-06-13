2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。国内経済部門の第3位は――。▼第1位習近平が｢日本に行くな｣と煽った意外な結末…街から中国人が消えて分かった｢日本の観光業｣の知られざる強さ▼第2位｢日本円の紙くず化｣へのカウントダウンが始まった…高市首相が狙う｢借金1342兆円を帳消しにする｣禁断の処方箋▼第3位｢食料品の消費税ゼロ｣を実現する気など全くない…｢レジの改修に