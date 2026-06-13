スマートフォンやパソコンのWi-Fi設定を見たとき、隣人らしきネットワークが表示され、試しに接続したら使えてしまったというケースがあります。パスワードがかかっていなかったり、簡単なパスワードだったりすると、「ちょっとならよいのでは」と思う人もいるかもしれません。 しかし、他人のWi-Fiを無断で使い続ける行為は、法律上の問題や近隣トラブルにつながるおそれがあります。