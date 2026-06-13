親が施設へ入居したことで、誰も住まなくなった実家をどうするべきか悩む人は少なくありません。固定資産税だけでも年間12万円かかるとなると、「このまま持ち続けてよいのだろうか」と不安になるでしょう。 一方で、兄弟や親族から「急いで売る必要はない」「いつか使うかもしれない」と言われることもあります。しかし、空き家を保有する場合は固定資産税だけでなく、維持管理費や将来的な修繕費も発生します。また、管理