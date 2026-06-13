NHK大河「豊臣兄弟！」で、秀吉が記憶喪失になるズッコケ展開が話題になっている。TVドラマに詳しいライターの村瀬まりもさんは「コントのような展開が続き、ついに『ワースト大河』との声まで出始めた。若手随一の演技派・池松壮亮に演じさせるべきなのかという疑問も沸いたが、ドラマの構造を紐解くと、まったく別の景色が見えてきた」という――。■笑うしかない「記憶喪失」展開秀吉（池松壮亮）「おぬしは、わしの弟か？」秀