スティーブン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、2026年6月12日（現地時間）に米国公開を迎えた。これに先がけ、木曜日夜に実施されたプレビュー上映では興行収入650万ドルを記録。水曜日からの海外興行を含めた世界興収は1,250万ドルだという。 米によると、このプレビュー成績は『エイリアン：ロムルス』（2024）の650万ドルと同水準。『NOPE／ノープ』（2