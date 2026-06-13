K-POPアーティストたちが「FIFAワールドカップ2026」開幕式のステージを飾り、世界中のサッカーファンの視線を釘付けにした。6月12日（現地時間）、ガールズグループBLACKPINKのリサは、アメリカ・ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催されたアメリカの開幕式のステージに立ち、強烈なパフォーマンスを披露した。【写真】リサ、W杯のために見せた“ヘルシー美貌”リサは、ブラジル出身の歌手アニッタ、ナイジェリアのアーティスト、