男子が何気なくやっている仕草のなかには、女子が色気を感じてドキドキするものもあるようです。では、どのような動きが女子の心をとらえるのでしょう。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「女子をドキッとさせる『クールな仕草』９パターン」を紹介します。【１】「ふぅ」と大きく息を吐きながらネクタイを緩める「少しはだけた首元が色っぽい」（２０代女性）など、仕事の緊張感から解き放たれた瞬間の素顔は