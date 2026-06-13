韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「예술이야（イェスリヤ）」の意味は？「예술이야（イェスリヤ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、絶景を見たときに言ってしまうかもしれません！「예술이야（イェスリヤ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールし