◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子のプレーオフが行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に１２―３で勝利し、準決勝に進出した。第１エンド（Ｅ）で２点を先制すると第３Ｅでも２点を追加。さらに、第４Ｅでも２点をスチールと序盤からたたみかけ主導権を握った。第５Ｅでは、大量失点のピンチだったが、吉村紗也香が難しいテイクショッ