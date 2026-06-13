第７５回全日本大学野球選手権（報知新聞社後援）は１３日に神宮で準決勝２試合が行われる。第１試合（午前１１時半開始）は連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）と５年ぶりの優勝を狙う慶大（東京六大学）が対戦する。東北福祉大の昨年選手権ＭＶＰの佐藤悠太外野手（４年＝報徳学園）らを擁する強力打線は初戦の中部学院大（東海地区大学）戦で３発を放り込むなど爆発力があり、投手陣も今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右