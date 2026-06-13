「これからも2人で力を合わせ、愛情いっぱいの家庭を築いていきたいと思います」──この言葉を最後に残し、2017年2月28日付で芸能界を去った元女優・堀北真希（37）。現在は夫で俳優の山本耕史（49）と2人の子どもと、家庭中心の生活を送っている。【写真を見る】保冷バッグを手にスーパーから出てきた山本、ムキムキの二の腕でベビーカーを押す姿など2023年6月。「NEWSポストセブン」は堀北と山本が仲睦まじげにベビーカーを押