新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）より「Fate」シリーズから『Fate/Zero』『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』の２作品を２週連続で無料一挙放送する。 「Fate」シリーズは、TYPE-MOONによる人気ゲーム『Fate/stay night』に始まり、アニメや映画、ゲームなど幅広いメディアで展開される作品。あらゆる願いを叶える願望機「聖杯」を巡り、魔術師（マスター）と英霊（サーヴァント