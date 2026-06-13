あなたは読めますか？突然ですが、「提灯」という漢字読めますか？お祭りや居酒屋の軒先などでよく見かける、日本の伝統的な照明器具ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ちょうちん」でした！「提灯」とは、竹製の枠に紙を張り、中に蝋燭を立てて持ち運べるようにした照明具のことです。現代では、電気式のものが看板やインテリアとしても親しまれています。「