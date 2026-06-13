あなたは読めますか？突然ですが、「嘲る」という漢字読めますか？物語の悪役の描写や、人間関係のトラブルを語る際に出てくる言葉ですが、いざ漢字になると意外と読めないかもしれません。気になる正解は……「あざける」でした！嘲るとは、相手を見下して馬鹿にしたり、悪く言ったりして笑いものにすることを意味します。単に笑うのではなく、そこには相手を蔑む（さげすむ）ような冷ややかなニュアンスが含まれています。具体的