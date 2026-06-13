13日から2週間オランダとベルギーの2か国を公式訪問する天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに向け先ほど羽田空港を出発されました。天皇皇后両陛下は、13日から2週間国賓としてオランダとベルギーの2か国を公式訪問されます。天皇皇后両陛下は13日午前11時前、羽田空港に到着されました。秋篠宮ご夫妻が見送られるほか森衆議院議長や、駐日オランダ臨時代理大使、駐日ベルギー大使らが見送ります。両陛下は一人一人に挨拶をさ