年金を最大84%増額できる「繰下げ受給」。2022年の制度改正で上限年齢が75歳に引き上げられ注目を集めていますが、増額を待つ間の生活費が足りず、QOLが低下してしまっては本末転倒です。本記事では、横山光昭氏と関口博美氏の著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、年金増額を狙うも「月10万円の赤字」に陥った66歳夫婦の事例を通して、老後資金の寿命を延ばす〈時間差受給〉につ