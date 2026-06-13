「日本とアメリカの食べ比べ。両方食べたうえで選ばれたのは……」【動画】どっちがおいしい？インコがじっくり吟味そんな気になるコメントとともに公開された“検証動画”が、Xで注目を集めています。登場するのは、4歳の男の子のオオハナインコ。Xでは「オオハナさん」と呼ばれ、親しまれています。テーブルの上のお皿には、半分にカットされた国産のさくらんぼとアメリカンチェリーが並んでいます。オオハナさんはまず、さくら