レクサス「LM」の最安グレードとは 2026年4月1日にレクサスのフラッグシップミニバン「LM」の一部改良モデルが発売しました。車名が意味する「ラグジュアリームーバー」として、すべての乗員が自然体でくつろげる乗り味と居住空間を目指して開発された高級ミニバンであり、都市部を中心に多くの需要を集めています。【画像】超いいじゃん！これが”レクサス「“6人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る！（30枚以上）そのLMの