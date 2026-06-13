年度替わりで新生活がスタートした家庭も、そろそろ慣れてきた頃でしょうか。お弁当作りがはじまったママたちも、少しは効率がアップしたかもしれません。この春からお弁当持参になった中学生にまつわるトピックが、ママスタコミュニティにありました。公立中学校の多くは給食がありますが、私立ではお弁当の場合もあるようです。『わが子が中学に上がってお弁当持参になり、毎朝自分で作るようになりました。ただキッチンの後片付