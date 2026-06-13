子どもに好きなだけお金を与えるような親が身近にいると、「甘やかしではないのか」「自立できなくなるのでは」と疑問を抱くママもいるかもしれません。今回は、子どもへのお金の与え方をめぐる投稿をもとに、さまざまなママたちの意見や実体験を紹介します。『お金を好きなだけ与えて子どもを甘やかす親は存在しますか？ドラマやマンガみたいにお金を与えまくる親なんていますか？自立させないのでしょうか？』超お坊ちゃま、