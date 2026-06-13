日本中の不良を束ね、国家規模の危機にまで立ち向かう戸川万吉。その無茶ともいえるスケールこそ、『男一匹ガキ大将』の真骨頂だ。2026年11月に刊行開始予定の「本宮ひろ志漫画大全集『男一匹ガキ大将』」全8巻と特典付きBOXセットの発売を機に、本宮ひろ志が描いた“男の漫画”の熱源を見つめ直す。 ジャンプ漫画の原点のひとつともいえる不朽の名作 単なる復刻ではない本宮ひろ志の漫画 本宮ひろ志の代表作『男一匹ガキ