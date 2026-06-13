今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『春日部つむぎの東武動物公園に行ってみた with小夜SAYO【ぬいぐるみ旅行祭】【VOICEVOX旅行】』という新米マスターさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）東武動物公園へ遊びに行ってきました 今回かべお様主催のぬいぐるみ旅行祭に参加させていただいてます ぬい撮りって普段やらないのでいい経験になりました東武動物公園へ行くため埼玉県の宮代町を訪れた投