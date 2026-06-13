＜ファイアキーパーズ・カジノ・ホテル選手権初日◇12日◇ザ・メダリストGC（ミシガン州）◇6661ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。トータル6アンダー・単独首位にイン・シアオウェン（中国）が立った。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は2人が出場。伊藤二花が6バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「70」で回り、2アンダー・20位タイ発進。谷田侑里香は「77」