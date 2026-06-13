照明を落としたムーディーな雰囲気のジャズコンサート。聞こえてくるのは――。普段、お出かけや外食がなかなか難しいという医療的ケアや障害のある人にも一緒に楽しんでほしい。そんな願いから実現したものだったんです。 ■家族に届いた“特別な招待” 湧水町の幼稚園に通う外村 優翔くん5歳。水頭症という先天性の病気で生後2か月で気管切開しました。 週に1度通う幼稚園では看護師