＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞ともにルーキーイヤーの原英莉花、櫻井心那にとって、もちろん今大会は初出場。原＆櫻井ペアは決勝進出こそ逃したが、それ以上に大きなものを得た2日間となった。【連続写真】原英莉花のスイングが日々進化！ そのすごみは？これまで挨拶を交わす程度で、深く話す機会はほとんどなかった2人。しかし、このペア戦をきっかけに一気に距離が縮まった。