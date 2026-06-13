メンバーコースの女性従業員へ不適切な身体接触をしたと報じられたフィル・ミケルソン（米国）が12日、「憶測や虚偽の情報を流布した」と弁護士を通じて声明を発表した。【写真】若い！ 2004年にはじめてグリーンジャケットを着たミケルソン米ゴルフダイジェスト誌は11日、ミケルソンが地元カリフォルニア州サンディエゴのザ・ファームズ・ゴルフクラブで、女性従業員に不適切な身体接触をしたと通報され、ラウンド途中でコースか