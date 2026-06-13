お笑いコンビ・トミーズがメインキャストのＭＢＳ「せやねん！」が１３日放送され、開幕を迎えたサッカーＷ杯北中米３カ国大会について特集した。「サッカーＷ杯マネー」と題して、入場チケットについて需給に応じた価格変動制で、決勝戦は公式一般販売でも１３００万円超となったことを紹介。トミーズ雅は「えっ、これが公式な値段？えぇ〜。そんなんしたら、アカンやん」と驚きを隠せなかった。公式リセールサイトでは億超