女優の本田望結（22）が8日までに自身のインスタグラムを更新。妹でモデルの本田紗来（19）との共演ショットを披露し反響を呼んでいる。10、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に参加した姉妹。望結は「#みゆさら #撮り愛」とつづり、イベントを楽しむ姉妹の姿を複数枚披露した。これにファンからは「最強の姉妹！」「なんでこんなに尊いの…」「大人可愛いの体現が