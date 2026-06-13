９日に肺がんのため死去した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの所属する長良プロダクションが訃報を受け、同事務所に所属する演歌歌手、田川寿美が玉緒さんを追悼した。田川は「いつお会いしても明るい笑顔で誰に対しても分け隔てなく、有りのままのお姿と、ふとした時に肩をすくめるしぐさが少女のようで大好きでした。私が出産したときも『子供は宝よ。小学校に上がったらママ友との