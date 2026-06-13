オリックス・横山聖哉内野手（20）が13日、1軍に合流した。前日に正遊撃手の紅林が左足に違和感を訴え、5回の守備から途中交代。試合途中に病院で検査を受けた。この日は京セラドーム入りしているが、フリー打撃のメンバーには入っていない。また、慶弔休暇特例で11日に登録を抹消されていた石川亮捕手も、1軍に再合流した。