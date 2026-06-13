ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYの楽曲が、App Storeに申請を複数回拒否されていることが13日、分かった。米国のAIテクノロジー企業サイファー・スタジオが、AIでDIR EN GREYの楽曲を使ったアプリを開発。同社はアーティストの権利保護を核としたAIインフラを構築。昨年12月にDIR EN GREYとパートナーシップ契約を締結した。DIR EN GREYの事務所関係者は「申請拒否の背景には、DIRの表現が“痛み”“闇”“負の感情”“狂気”