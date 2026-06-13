編集者で実業家の見城徹氏が１３日までに更新された箕輪厚介氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「箕輪世界観チャンネル」に出演し、安倍晋三元首相と高市早苗首相との関係について語った。安倍元首相の後継者のイメージが強い高市首相だが見城氏は「高市サイドがそうしているけど、安倍さんは亡くなる前に二度と彼女を応援しないと言ってましたよ」と告白。２０２１年に行われた自民党総裁選に関わったという見城氏は「高市さんに