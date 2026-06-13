日本相撲協会が、2026年6月10日に公式Xを更新。6月13〜14日に行われる大相撲パリ公演のため、パリを訪れている力士たちのオフショットを公開した。一山本と仲良く買い物も日本相撲協会はXで、「力士達のパリ市内観光の様子」を写真付きで投稿している。6月10日には、「おにぎりくん」の愛称で親しまれる隆の勝関が、笑顔でクロワッサンを頬張る写真を公開。「隆の勝はお目当てのパンをGET出来たようです」と投稿した。Xユーザーか