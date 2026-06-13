歌舞伎をデザインカマタマーレ讃岐の新ユニホーム（クラブ提供） サッカーJ3カマタマーレ讃岐が、2026ｰ2027シーズンに着用する新ユニホームを発表しました。 新ユニホームのテーマは、香川県最大の観光地、琴平町のこんぴらさん（金刀比羅宮）です。琴平町にある日本最古の歌舞伎座「旧金毘羅大芝居（金丸座）」の歌舞伎役者の隈取をデザインしています。 隈取は