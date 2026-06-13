宗教ごとの火葬の仕方とは？神式・キリスト教式の火葬の違いを解説 神式・キリスト教式の火葬 神式の火葬祭 神式では、火葬前に炉前で「火葬祭」という儀式を行います（→P74）。火葬が終わると墓所に向かい「埋葬祭」を行うのが正式ですが、近年は遺骨を自宅へ戻し、五十日祭まで安置することが多くなっています。 火葬場から帰った人は、「帰家修祓の儀」で身を清めてから家に入ります。その後、祭壇に遺骨を安置し、仏