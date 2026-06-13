昨今、重要文化財級といわれるモダニズム建築の取り壊しの是非を巡っての議論が活発になり、全国各地で保存運動も起こっている。筆者は建築関連の記事を多数執筆している縁もあって、これまでに貴重な建物の保存運動を取材してきた。その経験から、成功している運動には一定の法則があると感じるようになった。【取材・文＝山内貴範】【写真】モダニズム建築の巨匠・前川國男設計の建築３選社会運動の主催者が守るべき4箇条先