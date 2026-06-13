競泳選手の池江璃花子（25）が11日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ルックのお出かけコーデを披露し、反響を呼んでいる。【写真】バッグには“ラブブ”！ミニ丈ルックのお出かけコーデ披露の池江璃花子池江は「THE MONSTERS 10周年記念展 東京行ってきました」と報告。「モンスターズの始まりと世界観を知れてとても楽しかったです。あと、ぜんぶめちゃかわだった」と感想を伝え、人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」の