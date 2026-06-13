元サッカー日本代表の本並健治が、きょう13日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜後6：58）に出演し、想定価格12億円のマンションを内覧する。【写真多数】大阪駅前の超豪華マンション…「車あるやん！」メッセンジャー・黒田有とゲストのおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回は、本並、橋下徹と大阪駅前のうめきたをぶらり。地上46階建て・総戸数484戸を誇る高級タワーマンション「グラングリーン大阪 THE NOR