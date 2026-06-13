トランプ大統領がSNSに投稿した動画が物議を醸している。【映像】物議を醸したトランプ氏の「ナルト風」動画6日に投稿されたこの動画は、生成AIで作成されたとみられ、トランプ氏が世界各国をめぐるという内容だ。動画内には日本の人気アニメ『NARUTO』の主人公・うずまきナルトを模したようなアニメ調のトランプ氏が登場しており、知的財産権の侵害にあたるのではないかと問題視されてい