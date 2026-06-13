戦場カメラマンの渡部陽一が、ABEMAオリジナル番組『東出昌大の野営デトックス』で、自身が世界各地の戦場取材を通じて感じてきた“生きること”の本質について語った。【写真】東出昌大「人を蹴落としたり誹謗中傷とか…」同番組は、5年前から山奥で暮らす俳優の東出昌大が、都会で活動する著名人を野営地に招き、一泊二日の野営生活をともに過ごすドキュメント。ABEMA限定配信の#6には、編集者・実業家の箕輪厚介と渡部がゲ