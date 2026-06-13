「男は自然体が一番」という夫の自信、どこから来るのか気になりますね。妻がいくら注意しても響かないのは、長年の積み重ねが関係しているのかもしれません…。放置してみてどんな変化が起きるのか、続きが気になるところです…。>>【まんが】男らしさという呪い(ウーマンエキサイト編集部)