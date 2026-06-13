Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、元Mリーガー・藤崎智（連盟）が劇的な逆転劇を演じた。第1試合のオーラス、鳴きを駆使して仕上げた強烈な跳満の破壊力に、多くのファンが驚愕した。【映像】全然忍んでない！藤崎智、3副露から跳満アガリ場面は第1試合の南4局。藤崎は2万9500点持ちの2着目で、トップ目は4万1700点を持つ逢川恵夢（EARTH JETS・協会）だった