伝統行事「チャグチャグ馬コ」で子どもを背に行進する、きらびやかな装束で着飾った馬。鈴の音を響かせながらゆっくりと練り歩いた＝13日午前、岩手県滝沢市きらびやかな装束で着飾った馬が、鈴の音を響かせながら田園や市街地を練り歩く岩手県の伝統行事「チャグチャグ馬コ」が13日、盛岡市などで開催された。約70頭が伝統衣装を身にまとった子どもらを乗せ、鬼越蒼前神社（滝沢市）から盛岡八幡宮（盛岡市）までの14キロほど