「ホワイトソックス８−２ドジャース」（１２日、シカゴ）ドジャースが六回の守備からフリーマン、ベッツら主力をベンチへさげた。先発の佐々木朗希投手ら投手陣が五回に一挙７失点。デーブ・ロバーツ監督は捨てゲームとすることを選択した。まさかの展開だった。安定した投球を続けていた佐々木が五回に制球を乱した。先頭打者への四球を皮切りに、押し出しを含む３四球を与えるなど大乱調。２番手のトライネンも勢いを止め