人気コスプレーヤーの真中つぐが13日、自身のインスタグラムを更新。ハイレグバニー姿をアップした。「ハイレグ天国発売まであと8日もちろん全衣装ハイレグです」と写真集発売を告知し、ウエスト付近までカッティングされたバニーガール衣装を披露。真中は仰向きで両足を大きく開いた刺激的なポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「食い込んでるねぇ」「つぐちゃんの魅力で天国」「攻めてるな」とコメントが寄せられ