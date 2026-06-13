スギ薬局は2026年6月1日から30日まで、ドトールグループとのコラボ企画を開催中。期間中、対象店舗での買い物をPayPayで支払うと最大5％戻ってくるPayPayクーポンがもらえます。両社の買い物をオトクに楽しもう！本キャンペーンの開催期間は、6月1日から15日までの第1弾、6月16日から30日までの第2弾の2回に分けられています。スギ薬局での買い物をPayPayで支払った人には7月からドトールグループで使える最大3％還元のPayPayクー