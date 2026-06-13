これといった自覚症状はないまま、悪性リンパ腫（リンパ球ががん化して増殖する血液のがん）と診断されたT.Sさん（仮称）。会社の健康診断で胸部X線（レントゲン）検査の再検査を指示されたことをきっかけに、呼吸器内科・呼吸器外科・血液内科と3つの診療科を経て診断が確定したそうです。T.Sさんに発覚から診断、治療までの経緯と、闘病を支えてくれる人たちについて聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容